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Главный тренер Шанхай Шеньхуа Густаво Пойет рассказал о проблемах адаптации Карлоса Тевеса в Китае.

Тренер Шанхай Шенхуа Густаво Пойет рассказал о проблемах, которые испытывает аргентинский нападающий Карлос Тевес в Китае.

Несмотря на то, что форвард получил выгодный контракт, ему не по нраву жизнь в Китае. Проблемы игрока подтвердил и Пойет.

"Он не знает ни одного слова по китайски. Как и мне, ему нужен все время переводчик. Ему очень сложно общаться, потому что бывают случаи, когда переводчика рядом нет, а ему нужно что-то узнать", — рассказал Пойет.

"Он ничего не ест. В последнюю неделю мы впервые собрались с Гуарином, Морено и Тевесом. Ему сложно употреблять китайскую пищу", — отметил тренер.