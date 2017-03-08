Основной голкипер Селтика Крейг Гордон провел более 100 матчей за клуб с момента перехода в 2014 году. Руководство рассчитывает на 34-летнего вратаря и в будущем, подписав с ним новый контракт. 

Зимой Селтик дважды получал предложения по Гордону от Челси, но шотландский гранд отказался расставаться со своим вратарем. 

Новый контракт Гордона с Селтиком рассчитан до лета 2020 года. 

Стоит отметить, что до перехода в Селтик Гордон не играл два года из-за серьезной травмы колена.