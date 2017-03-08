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Опытный голкипер Крэйг Гордон подписал новое соглашение c Селтиком на 3,5 года.

Основной голкипер Селтика Крейг Гордон провел более 100 матчей за клуб с момента перехода в 2014 году. Руководство рассчитывает на 34-летнего вратаря и в будущем, подписав с ним новый контракт.

Зимой Селтик дважды получал предложения по Гордону от Челси, но шотландский гранд отказался расставаться со своим вратарем.

Новый контракт Гордона с Селтиком рассчитан до лета 2020 года.

Стоит отметить, что до перехода в Селтик Гордон не играл два года из-за серьезной травмы колена.