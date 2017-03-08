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Футбольные федерации Германии и Турции официально подтвердили свое желание подать заявки на проведение Евро-2024.

Немецкая Футбольная Ассоциация (DFB) и Турецкая Футбольная Федерация (TFF) подтвердили свой интерес в проведении Евро-2024. Представители обоих ведомств прибыли в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, чтобы подать официальные заявки.

"Это очень важно для меня и я лично представлял нашу заявку в УЕФА. Мы уверены, что благодаря нашему опыту, стадионам, инфраструктуре и базовым условиям в Германии, мы можем провести турнир высшего уровня", — заявил президент DFB Рейнхард Гриндель.

"Турецкая футбольная федерация уже три раза подавала заявки на проведение Евро. Надеемся, что в четвертый раз нам повезет. В последние несколько лет мы построили 32 новых стадиона в Турции. С таким уровнем инвестирования, Турция доказала, что является одним из лидеров развития футбольной инфраструктуры", — заявил президент TFF Йилдирим Демиререн.

"Как и в случае с предыдущими заявками, УЕФА стремится к прозрачному участию в торгах, и я с нетерпением ожидаю, когда через 18 месяцев мы узнаем, где пройдет Евро-2024", — сказал генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодорсис.

В ближайшее время будут представлены подробные заявки от DFB и TFF, и до 27 апреля 2018 года они должны заполнить и представить свои досье на участие в конкурсе УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА примет решение о том, кто выиграл право на проведение Евро-2024 в сентябре 2018 года.