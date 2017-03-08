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Сборные Франции и Италии согласовали место и дату своего товарищеского поединка.

Сборные Франции и Италии согласовали товарищеский поединок. Встреча пройдет 17 июня в Ницце, а основным мотивом этого матча станет память о пострадавших в теракте. Собранные средства пойдут на помощь жертвам, которые пострадали в прошлом году на набережной города.

Италия сыграет с Франицей через 10 дней после товарищеской игры с Уругваем, которая состоится в Южной Америке.

Стоит отметить, что в последний раз Италия и Франция встречались 1 сентября 2016 года в товарищеской встрече. Тогда французы одержали победу со счетом 1:3.

Игру европейских сборных примет стадион Алльянц Ривьера. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.