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Молодежный состав Реала одолел сверстников из Аякса в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.

Мадридский Реал в третий раз за четыре года прошел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА. В 1/4 финала мадридцы одолели голландский Аякс.

Реал быстро вышел вперед благодаря голу Дани Гомеса на 5-ой минуте и при таком счете команды ушли на перерыв.

Во втором тайме Ноа Ланг сравнял счет после подачи со штрафного в исполнении Джастина Клюйверта. В последствии у амстердамцев были шансы выйти вперед, однако ближе к концу встречи Реал заработал пенальти, который реализовал Алекс Мартин.

В полуфинале Реал встретится с Бенфикой, с которой ранее уже встречался на этой стадии — тогда португальская молодежка отпраздновала победу со счетом 4:0.

Реал U-19 — Аякс U-19 2:1

Голы: Дани Гомес, 5, Алекс Мартин, 78 (с пенальти) — Ланг, 66