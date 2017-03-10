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Международная федерация футбола приняла решение о том, что глава организационного комитета ЧМ-2018 Виталий Мутко не имеет права входить в состав исполкома ФИФА.

Президент российского футбольного союза и председатель организационного комитета ЧМ-2018 Виталий Мутко не имеет права быть членом исполкома ФИФА — решил комитет по этике Международной федерации футбола.

Разговоры о том, что россиянина следует убрать из органа, принимающего судьбоносные решения в мировом футболе, шли с тех пор, как имя Мутко упомянуло Всемирное антидопинговое агентство в связи с расследованием поддержки государством "допинговой программы" в российском спорте. И если его причастность к скандалу будет доказана, то он автоматически будет отстранен от управления РФС и организационным комитетом ЧМ-2018.

Пока же решение ФИФА основывается на том, что Мутко является вице-премьером РФ, а Международная федерация футбола активно борется с вмешательством государства в управление футбольным хозяйством.