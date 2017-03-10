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Попытка пошутить над другом привела к летальному исходу.

В среду, 8 марта состоялся ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ. По итогам двух матчевого противостояния в следующий раунд турнира прошла каталонская команда. "Красно-белые" не сумели удержать преимущество, заработанное в первом мачте (4:0).

По информации L'Union, 18-летний болельщик ПСЖ в Габоне убил своего друга за то, что тот дразнил товарища во время и после матча с Барселоной, в котором парижане потерпели сокрушительное поражение (1:6).

Парни смотрели матч в баре.

Габонец утверждает, что не собирался убивать своего друга.