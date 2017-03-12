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12 марта 2017, 11:07
50-летний Миура забил победный гол за Йокогаму
Легендарный японский нападающий Кадзуеси Миура продолжает забивать, даже несмотря на то, что ему исполнилось уже 50 лет.
Кадзуеси Миура, getty images
12 марта 2017, 11:07
Недавно Миура установил мировой рекорд, выйдя на поле в 50 лет и 7 дней в матче против В-Варен Нагасаки. Таким образом он на 2 дня обошел экс-игрока Сток Сити и сборной Англии Стэнли Мэттьюза.
Японец не стал останавливаться на достигнутом. Сегодня утром (по киевскому времени) Йокогама во втором дивизионе чемпионата Японии играла против Зеспа Кусатсу Гунма. Поединок завершился победой Йокогамы 1:0, а единственный мяч во встрече забил именно Миура, мастерски сыграв на добивании.