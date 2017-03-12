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Легендарный японский нападающий Кадзуеси Миура продолжает забивать, даже несмотря на то, что ему исполнилось уже 50 лет.

Недавно Миура установил мировой рекорд, выйдя на поле в 50 лет и 7 дней в матче против В-Варен Нагасаки. Таким образом он на 2 дня обошел экс-игрока Сток Сити и сборной Англии Стэнли Мэттьюза.

Японец не стал останавливаться на достигнутом. Сегодня утром (по киевскому времени) Йокогама во втором дивизионе чемпионата Японии играла против Зеспа Кусатсу Гунма. Поединок завершился победой Йокогамы 1:0, а единственный мяч во встрече забил именно Миура, мастерски сыграв на добивании.