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Нападающему Йокогамы Кадзуеси Миуре удалось забить в возрасте 50 лет и 14 дней.

Миура сейчас защищает цвета Йокогамы, играющей во втором дивизионе чемпионата Японии. Неделю назад он стал самым возрастным игроком в истории профессионального футбола, появившись на поле в возрасте 50 лет и 7 дней. Таким образом Кадзуеси на 2 дня побил рекорд экс-вингера сборной Англии Стэнли Мэттьюза.

Сегодня Миура обновил свое достижение, сыграв против Зеспа Кусатсу Гунма. Более того, ему удалось отличиться забитым мячом в этой встрече, который оказался в ней единственным.

Таким образом, Кадзуеси стал самым возрастным автором гола в профессиональном футболе, забив в возрасте 50 лет и 14 дней.