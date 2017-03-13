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Венгерский футболист Барта Ласло невероятным образом забил в матче чемпионата против Дебрецена.

В матче 23-го тура чемпионата Венгрии встретились Дебрецен и ФК Пакси. Команда гостей одержала победу со счетом 1:3, а один из голов выдался особенно красивым.

Футболист Пакси Барта Ласло изловчился пробить пяткой из неудобной позиции, чем шокировал вратаря соперников.

Венгерские болельщики уже начали сравнивать футболиста со Златаном Ибрагимовичем, который забивал такой же гол, будучи футболистом Интера.