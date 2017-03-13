Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский провел успешный матч против Вестерло (4:0).
Малиновский находится в хорошей форме, twitter
13 марта 2017, 21:12
Руслан Малиновский продолжил свою серию успешных выступлений, записав на свой счет гол и голевую передачу в матче чемпионата Бельгии против Вестерло, в котором его команда одержала победу со счетом 4:0.
По итогам матча с Вестерло Малиновского признали лучшим игроком матча, с чем его поздравил клуб на официальной странице в Facebook.
После 30-ти туров Генк занимает 8-ое место с 48 очками в активе.
Стоит отметить, что ранее Малиновский попал в команду недели в Лиге Европы.