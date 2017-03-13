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Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский провел успешный матч против Вестерло (4:0).

Руслан Малиновский продолжил свою серию успешных выступлений, записав на свой счет гол и голевую передачу в матче чемпионата Бельгии против Вестерло, в котором его команда одержала победу со счетом 4:0.

По итогам матча с Вестерло Малиновского признали лучшим игроком матча, с чем его поздравил клуб на официальной странице в Facebook.

После 30-ти туров Генк занимает 8-ое место с 48 очками в активе.

Стоит отметить, что ранее Малиновский попал в команду недели в Лиге Европы.