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Кальяри сообщил, что нападающий Виктор Ибарбо продолжит карьеру в чемпионате Японии — он станет игроком Саган Тосу.

Ибарбо в нынешнем сезоне не являлся важным игроком Кальяри. На счету колумбийца лишь 35 минут в Серии А.

Кальяри сообщил, что Виктор завершил переход на правах аренды с возможностью выкупа в Саган Тосу. Выкуп станет обязательным при достижении определенных условий.

Также в соглашении прописан контракт для игрока до 2020 года.

Стоит отметить, что кроме Кальяри Ибарбо успел поиграть также за Атлетико Насьональ, Рому, Уотфорд и Панатинаикос. Также в свое время заинтересованность в услугах колумбийца проявлял харьковский Металлист.