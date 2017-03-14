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Полузащитник Ливерпуля Марко Груйич может отправиться за игровой практикой в загребское Динамо.

Груйич стал первым трансфером Ливерпуля при Юргене Клоппе. В нынешнем сезоне Марко преследуют травмы, из-за которых он наиграл лишь 5 матчей во всех турнирах.

Впрочем, загребское Динамо не смущает малое количество игровой практики у серба. Хорваты хотели бы заполучить его на временной основе.

"Я хотел подписать Андрию Живковича из Бенфики за 5 млн евро, но не удалось. Теперь же я намерен заполучить Марко Груйича из Ливерпуля на правах аренды", — заявил экс-президент, а ныне советник Динамо Здравко Мамич.

Стоит отметить, что Ливерпулю довольно продолжительное время приписывают интерес к таланту Динамо З Анте Чоричу.