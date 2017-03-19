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Спортивный директор Андерлехта Херман Ван Хольсбек уверен, что в СМИ создается излишний ажиотаж вокруг контракта форварда Лукаша Теодорика.

Теодорчик перешел в Андерлехт перед началом этого сезона на правах аренды из Динамо. В сделке прописана возможность выкупа поляка примерно за 4,5 млн евро.

В Бельгии Лукаш только в рамках чемпионата страны забил 20 мячей за Андерлехт и его стоимость по нынешним меркам значительно превысила 4,5 млн евро. Бельгийский клуб был бы рад заплатить оговоренную сумму за Теодорчика, но для начала ему нужно договориться с самим игроком.

По информации СМИ, поляк желает получить высочайшую в истории Андерлехта зарплату, поэтому переговоры пока застопорились.

"Конечно, Динамо не примет с легкостью трансфер Лукаша. Поэтому начинаются разные игры и в прессе нагнетается обстановка вокруг трансфера Теодорчика. Но я уверен, что мы сможем справиться с ситуацией", — заявил Ван Хольсбек в интервью voetbalbelgie.be.

Стоит отметить, что благодаря голам поляка Андерлехт занял первое место в чемпионате по итогам регулярного сезона, опередив Брюгге на 2 пункта.