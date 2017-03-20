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В воскресенье капитан Дерри Сити Райан Макбрайд обнаружен мертвым у себя дома.

На следующий день после субботней победы в чемпионате Ирландии над Дроэдой, капитан Дерри Сити Райан Макбрайд был найден мертвым у себя дома. После матча 27-летний футболист почувствовал себя плохо и отправился домой...

Тысячи поклонников команды собрались у дома Райана Макбрайда, чтобы отдать дань памяти ушедшему из жизни капитану.

Макбрайд 6 лет отыграл за Дерри Сити, проведя 131 матч и забив 9 мячей.