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Экс-тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс возглавит национальную команду Кот-д'Ивуара.

Вильмотс находился без работы с тех пор, как покинул сборную Бельгии после Евро-2016. Там подопечные Марка сумели дойти лишь до 1/4 финала, где уступили Уэльсу (1:3).

Кот-д'Ивуар также находился без тренера – после неудачи на Кубке африканских наций это зимой команду покинул Мишель Дюссье.

Ожидалось, что имя нового наставника Слонов станет известно завтра (22 марта), но глава Федерации футбола Кот-д'Ивуара Сиди Диалло решил сообщить его уже сегодня.

На пресс-конференции Диалло заверил, что команду возглавит Марк Вильмотс, отметив при этом: "У него были намного более интересные в финансовом плане предложения, но Марк выбрал наш проект", — сообщает sporza.be.

Сам Вильмотс не присутствовал на пресс-конференции. Некоторые СМИ утверждают, что презентация Марка состоится завтра. В товарищеских матчах против России (24 марта) и Сенегала (27 марта) команда будет играть под руководством временного тренера.