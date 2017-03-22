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Полузащитник датского Вейле Артем Фаворов сравнил два чемпионата.

Украинский футболист Артем Фаворов выступает за датский Вейле на правах аренды. Его клуб выступает во втором по силе дивизионе.

«Я не думаю, что первая лига Дании уступает УПЛ. Средний уровень команд первой лиги Дании посильней, чем в чемпионате Украины. Если не брать топ-команды: Динамо, Шахтер и Зарю. Уровень игры очень интенсивный", — рассказал Фаворов Футбол NEWS.

"На все матчи ходят зрители, поддержка на каждом матче. Просто сам антураж игр очень сильный, показ телевидения", — отметил игрок.

Стоит отметить, что Вейле занимает 9-ое место из 12 участников датской первой лиги.