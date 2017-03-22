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Экс-нападающий Интера, Реала и сборной Чили Иван Саморано уверен, что форварда Барселоны Лионеля Месси недооценивают на родине в Аргентине.

Несмотря на все свершения Месси в сборной Аргентины, его продолжают критиковать за отсутствие трофеев с национальной командой. Даже аргентинцы зачастую вменяют Лео в вину то, что он проиграл с национальной сборной финал чемпионата мира, а также два финала Кубка Америки.

"Будь Месси чилийцем – памятники ему уже стояли бы по всей стране. Лео бы уже устал от почестей. В Чили его ценят", — заявил Иван Саморано перед матчем этой страны против Аргентины в отборе на ЧМ-2018.

"Аргентинцам нужно понимать разницу между Месси в сборной и Месси в Барселоне. В клубе он смотрит в одну сторону – там Неймар, в другую – Луис Суарес, сзади – Андрес Иньеста и Серхио Бускетс. Нужно видеть всю картину целиком".

"Нужно ценить те усилия, которые прикладывает Лионель. Он ведь играет 70-80 матчей ежегодно и несмотря на это все равно приезжает в сборную".

После 12 туров отбора на ЧМ Аргентина занимает 5-е место в группе, уступая один пункт Чили. Чилийцы расположились на 4-й строчке.