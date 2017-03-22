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Полузащитник Рейнджерс Нико Кранчар надеется полноценно восстановиться к началу предсезонной подготовки.

Кранчар продолжает восстанавливаться после серьезной травмы, когда в октябре прошлого года он на тренировке порвал крестообразные связки колена.

Ранее экс-игрок киевского Динамо признался, что он даже задумывался над завершением карьеры, но сейчас хорват полностью сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле в следующем сезоне.

"Процесс восстановления был сущим кошмаром. Это, без сомнений, худшая травма в моей карьере. Я никогда не пропускал более двух месяцев, а сейчас вылетел на шесть-девять месяцев", — сказал Кранчар официальному сайту Рейнджерс.

"Дорога к восстановлению долгая и на ней довольно одиноко. Легче всего было бы сдаться, но когда начинаешь реабилитацию, то голос в голове говорит тебе пройти через это".

"Моя супруга, семья и друзья очень поддерживают меня. Я в футболе уже долгое время, и это тоже помогает".

"Я надеюсь присоединиться к остальным ребятам и начать полноценные тренировки в мае, но не хочу сглазить. Моя цель — быть готовым к следующему сезону".

"С такими травмами нужно быть терпеливым, и, думаю, очень важно восстановиться на все 100%, прежде чем приступить к упорной работе".