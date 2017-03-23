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Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков о матче Германия — Англия

Германия – Англия – 1:0

Гол: Подольски (69)

Германия: тер Штеген – Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Хектор – Брандт (Шюррле, 59), Вайгль (Джан, 66), Кроос, Подольски (Руды, 84) – Сане – Вернер (Мюллер, 77)

Англия: Харт – М.Кин, Кэхилл, Смоллинг (Стоунз, 85) – Уокер, Ливермор (Уорд-Праус, 82), Дайер, Бертранд (Шоу, 83) – Алли (Лингард, 71), Лаллана (Редмонд, 66) – Варди (Рашфорд, 71)

Наконец-то отшумели предматчевые словесные баталии – а когда встречаются Old Enemies (была когда-то у меня такая английская книжка, посвященная встречам Англии и Германии), ажиотаж даже товарищеского поединка многократно превышает аналогичные водовороты вокруг иного официального! Настало время подвести некоторые итоги и приступить к просмотру собственно игры. Критическому, с серьезной поправкой на условность любых построений в режиме этакой контрольки.

Главное, что удалось извлечь из предматчевого – то, что фамилия Гётце придумана Мартином Лютером при переводе Библии с латыни и означает «ложный бог». Англичане всячески изощрялись по этому поводу, где к месту, а где и ни к селу ни к городу приплетая многочисленные травмы Марио.

Это был первый матч с тех пор, как Гарет Саутгейт лишился приставки и.о. в качестве главного тренера «Трех львов», а потому для англичан он имел особенное значение – мол, хорошее начало полдела откачало. Тренер даже устроил для игроков видеопрезентацию, в которую центральным смысловым эпизодом включил собственную неудачу с 11-метровым, которая решила исход серии в полуфинале Евро-96. С Германией, разумеется. Зазывали не только тех, кого непосредственно вызвали в сборную, но и, к примеру, Руни, у которого микротравма (в отличие от Джонса, у которого, похоже, не микро-) – Руни не пришел. Думаю, в три защитника Саутгейт всё же решил сыграть не поэтому.

Немцы, понятно, относились к матчу попроще – и не только потому, что они в 96-м прошли дальше и вообще выиграли тот домашний для англичан турнир. У бундестима Йоахим Лёв производит впечатление вечного, как пирамиды Хеопса, Хуфу и Микерина вместе взятые, и вообще непонятно, как это завидное постоянство можно поколебать. Тем более, талантливая молодежь на подходе, собственно, ее во многом и намеревались обкатать в Дортмунде хозяева. Черт, то самое место, где мы сгорели немцам 1:4, то еще воспоминаньице…

Незадолго до матча всеобщее внимание, к великому сожалению, переключилось на наезд и стрельбу на Вестминстерском мосту в Лондоне – полиция подтвердила уже четверых погибших… «Мы посочувствуем слегка погибшим. Но издалека». Как и принято в мире, в общем-то. Сомнения по поводу того, должна ли теперь сборная Англии выходить на поле, кое-где проскочили, но в целом преобладало иное настроение. Сыграли же. Интересно, правда, как определяется размер трагедии, при которой играть можно/не нужно/категорически воспрещается? Та еще задачка, не дай Бог никому.

Вот без чего еще не обходится ни одно преддверие матчей Англии и ФРГ, так это без упоминания второй мировой (первую как-то успели подзабыть или она просто основательно поблекла на фоне последующего противостояния). Иногда задумываешься: как хорошо тем, кто четко знает, что воевал друг против друга – дальше делается вывод, что нужно примирения и всё такое, Траутманн наш символ, цветы на могилы и т.д.

Ну, хватит, а то вы знаете куда придется отвлекаться – еще под 100500 комментариев, которые также не будут иметь никакого отношения к игре двух вот этих вот отдельно взятых команд.

Матчу предшествовало пышное чествование Лукаса Подольски, для которого эта игра стала 130-й за бундестим. И предположительно последней. Поскольку к этому моменту давно были известны стартовые составы, англичане вовсю уже ругали Саутгейта (а не ругались на Саутгейта), который в нападении лестерца Варди предпочел манкунианцу Рашфорду. Ну и дебют Майкла Кина за сборную принялись праздновать сразу – парня Англия сманила у Ирландии, а «Бернли» у «МЮ». Это первый игрок «Бернли», который сыграл за сборную Англии с 1974 года, когда Майкл Добсон вышел против Португалии!

Первый тайм, по итогу которого самым уместным историческим отступлением будет то, что последний раз Англия проигрывала Германии в Германии в 1987 году в товарищеском матче – 1:3. Потом за победами немцам приходилось ездить на Альбион или, скажем, в Италию – так и то по 11-метровым…

Преимущество гостей было значительным. В актив хозяевам может быть занесено разве что попадание мяча в руку Кэхилла после прострела Брандта – как говорится, на усмотрение арбитра, но защитники «Челси» любят и умеют размахивать руками, Конте всё никак побороть это не может. Гости же упустили как минимум два стопроцентных момента: на 31-й минуте Лаллана перехватил пас Киммиха на Рюдигера (Папу Гуйе помните? Так это он, только немец и без линз!), промчал метров сорок и послал мяч в стойку; спустя десять минут Лаллана и Варди после очередной обрезки немцев вывели один на один Алли, но Деле, словно перепугавшись, влепил мяч точнехонько в тер Штегена, чем вызвал обструкцию со стороны комментировавшего матч по ТВ Гленна Ходдла.

Это не считая прочих атак, желтой карточки, показанной Рюдигеру, и желтой карточки, не показанной Вайглю – немец прямой ногой долбанул Дайера, тот выжил и добежал до взаимного стыка, после которого спасать довелось уже Вайгля, за то его, арбитр, видимо, и простил.

В любом случае, похвастаться чемпионам мира было совершенно нечем, и это очень даже замечалось по реакции Лёва. Вот где весь первый тайм находился герр по фамилии Вернер? В не очень приятное время для «Лейпцига» вызвали в сборную его форварда – команда валится со страшной силой, а тут бери и доказывай бундестренеру, что ты новый Клозе или хотя бы тот же Мюллер… Впрочем, дебютанту сборной ФРГ (напомню, что это название после объединения двух Германий никуда не делось) только 21 год – простим ему и пожелаем дальнейших успехов. Вот Кину 24 – многовато для дебюта, но ненаказуемо, а то придется всякие эксперименты в английской атаке вспоминать. Где вы нынче, грузчики-кирпичники?!..

Еще одно историческое отступление: Аргентина регулярно обыгрывает немцев в товарищеских матчах, но на чемпионатах мира столь же неизменно им уступает – трижды, начиная с 1990 года. Что важнее? А я сколько раз говорил, что товарняки нужны только для рейтинга ФИФА, ну а насколько нужен сам рейтинг – тот еще вопрос.

Говорят, отсутствие замен в перерыве свидетельствует о двух вещах – либо всё тренера устраивает, либо он с уважением относится к данном сопернику и не хочет превращать игру в проход по подиуму. Вы какой вариант выбираете?..

Только начали вторую половину, как немцы, похоже, получившие накачку, создали свой первый голевой момент – после подачи углового Харт ошибся в борьбе с Рюдигером, отбив мяч на линию штрафной, Брандт (говорят, «Бавария» его уже «приневестила» — к чему это я, читайте интервью Моуриньо в свежевыходящем номере «Футбола»!) с ходу ударил. Чуть неточно.

Ух, какая игра пошла после этого! Классическая, встречная! То там полумомент, то там процентов шестьдесят… Но всё мимо пролетали, а потом Дайер заставил тер Штегена конкретно выручить, хотя и сам мог сыграть получше.

Когда Шюррле готовили к выходу на замену, тренер листал такой гроссбух, что, похоже, игроку предстояло расписаться за командировочные именно сейчас – когда никакого выхода не оставалось… И тут же англичане едва не затолкали мяч после углового! Хуммельс выручил, заблокировал удар Алли. Хуммельс вообще хорош – хладнокровен, как скала, и это очень здорово останавливает атаки гостей.

Как заряжены-то ребята – Лаллана чуть не выкинул куда-то разминающегося вдоль рекламных щитов Мюллера, так торопился вбросить аут. Отношению можно и нужно позавидовать.

…И вдруг посреди такой картины герой вечера, 130-матчевый обладатель капитанской повязки Подольски получает мяч (Кроос и Шюррле позаботились) метрах в 25-ти от ворот и роскошным ударом кладет его в самую что ни есть паутинку!!! «Старики-разбойники» смотрели? «Я решил остаться». Проводы Славы Метревели смотрели? «Если он уходит, то почему остаются все остальные?!» Впрочем, это же не проводы Подольски были, хотя и очень смахивало… Или все-таки проводы, цум тойфель, доннерветтер?! Зря, немцы, зря. Вы же так долговечны! На скамейке запасных сборной Англии, похоже, пробудился от счастливого сна кто-то из тренеров…

Саугейт тут же меняет атаку, но рвется в другом месте – грубо ошибается Кин, пропуская к воротам Сане. Выручает Харт. Реально выручает.

Меняют Подольски. Овации и слезы. Так что он вот уходит, уходит, уходит, уходит – пусть придет, кто придет. Например, Себастьян Руды.

Никаких шансов отыграться у англичан не наблюдалось, замены привели к хаосу как в передовых, так и (а всё взаимозависимо!) в оборонительных порядках. Имевшая четкую структуру игры команда вдруг превратилась в ничтожного ученика, старательно впитывающего крохи мудрости гуру.

Три компенсированные минуты превратились в форменное издевательство, когда владение хозяев гости могли прервать только грубыми фолами. Судье было лень показать карточку Дайеру за снос Хуммельса или я чего-то недосмотрел?

Ну а потом на поле снова появился Подольски. Пару раз отхлебнув из пол-литры «Финляндии клюквенной», он бросил бутылку администраторам и поклонникам и отправился в центр поля. А в телевизоре воцарилась рекламная пауза… Увы, нас там не было. Ну хоть братья Ковачи побывали, и то радость.

Выводы по игре. Англичанам не следует с ходу отказываться от опробованной системы 3-4-2-1, нужно поработать с реализацией и сочетаниями игроков. Германии… Да о чем ей думать, ей всё хорошо. Даже когда совсем плохо. Немцы, такие немцы!

Главной загадкой для меня осталось, почему англичане не надели свою традиционную форму, ту, в которой они выиграли ЧМ-66 – красно-белую. Маркетинг? Продажи вот этой вот темно-синей формы не пришей рукав ни к какой традиции?!

Артем Франков

P.S. Можете меня материть как угодно (разнообразие приветствуется, равно как и обилие), но не смейте в очередной раз приводить фразу Линекера. Тошнит от затасканности.