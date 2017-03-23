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Хорватский полузащитник Нико Кранчар рассказал о своем восстановлении от тяжелой травмы.

Нико Кранчар присоединился к Рейнджерс перед стартом нынешнего сезона. Игрок сыграл в 15 матчах, в которых забил 3 гола. После этого хорват получил травму на тренировке, и с ноября восстанавливается от повреждения. При этом, есть риск, что экс-игрок Динамо больше не сыграет в этом сезоне.

"У меня есть еще один год по контракту и я хочу сказать, что рад быть здесь и счастлив быть частью такого большого клуба", — сказал Кранчар в интервью клубному телеканалу.

"Так что, прежде всего, я должен для себя, для клуба и для фанатов показать свою лучшую форму, которая у меня может быть".

"Выйду ли я на поле в этом сезоне? Я так не думаю. Мне кажется, что еще рано и это будет слишком рискованно. Посмотрим, что будет в мае, еще полтора месяца. Но я не буду утверждать точно", — заявил игрок.

Стоит отметить, что Рейнджерс занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего Селтика на 33 очка.