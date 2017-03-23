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Юношеская сборная Украины сумела одержать победу на последних секундах.

Юношеская сборная Украины U-17 стартовала в элит-раунде чемпионата Европы. В первом матче нашей команде противостояла юношеская сборная Швеции.

В первом тайме команды играли на встречных курсах, но ближе к перерыву украинцы сумели выйти вперед благодаря голу Мащенко.

После перерыва футболисты сборной Украины были ближе к тому, чтобы удвоить преимущество в счете, но вратарь соперника действовал надежно. Более того, в последствии счет стал равным после рикошета и автогола Дмитрука на 78-ой минуте.

Равный счет продержался недолго. В компенсированное время Приходько своим ударом принес победу юношеской сборной Украины.

Швеция U-17 — Украина U-17 1:2

Голы: Дмитрук, 78 (автогол) — Мащенко, 34, Приходько, 80+1

Швеция U-17: Тоннандер — Тринх, Петерссон, Столхеден, Финнделл — Бьорк, Таннус, (Ильязи, 71), Вагич, Крона, Кулусевски — Себбьо (Мавана, 59)

Украина U-17: Лтайф — Слива, Снирницын, Супряга (Холод, 68), Ващинин — Цитаишвили (Кащук, 61), Исаенко, Харжевский, Мащенко (Волошин, 71), Дмитрук — Приходько

Предупреждения: Бьорк — Дмитрук, Холод

Удаление: Холод (80+4)