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Новый главный тренер Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс постарается уговорить полузащитника Манчестер Сити Яя Туре изменить свое решение попрощаться со сборной.

После подписания 2-летнего контракта с федерацией футбола Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс обозначил свои первоочередные задачи в качестве тренера сборной. И главной из них назвал возвращение в команду капитана Слонов Яя Туре, решившего завершить международную карьеру.

"Я видел две последние игры Яя за Манчестер Сити, в которых он действовал на позиции опорного полузащитника, — сказал бельгийский тренер. — И я впечатлен формой, в которой он сейчас находится. Он очень нужен команде, и я постараюсь при встрече убедить его вернуться".

Яя Туре прекратил выступления за национальную сборную после победы на Кубке Африки в 2015 году.