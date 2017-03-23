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Такис Лемонис в третий раз назначен тренером чемпиона Греции.

Олимпиакос объявил Такиса Лемониса главным тренером команды. Для 57-летнего специалиста это станет уже третьим пришествием на тренерский мостик чемпиона Греции: Лемонис уже работал с командой из Пирея в 2000-2002 и 2006-2008 годах.

"Лемонис уже успел стать частью истории нашего клуба, — говорится в официальном заявлении Олимпиакоса. — Он верой и правдой служил команде и в качестве игрока, и в качестве тренера, завоевав с ней множество трофеев".

Предшественник Лемоса, Паулу Бенту, был уволен, несмотря на уверенное лидерство в чемпионате, после серии неудачных поединков. Временно сменивший его тренер молодежной команды клуба Василис Вузас прервать черную полосу не сумел, поэтому вернулся к исполнению своих прежних обязанностей.