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Барселона и Наполи штрафованы за хулиганское поведение болельщиков.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать Барселону и-за поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (6:1), Сумма штрафа составит 19 тысяч евро.

Также наказание получил Наполи за матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала (1:3). Итальянцы заплатят 38 тысяч евро за использование болельщиками лазерной указки, бросание разных предметов и использование пиротехники.