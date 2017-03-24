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Защитник Интера Жоао Миранда считает, что нападающий Барселоны Неймар может обогнать Лионеля Месси и Криштиану Роналду в гонке за Золотой мяч.

В матче между Уругваем и Бразилией Неймар сумел забить гол, и привести счет своим личным голам к 51 мячу в 76 играх за сборную.

Миранда говорит о том, что нападающий Барселоны на пути к своему первому Золотому мячу.

"Сегодняшний Неймар — футболист, который живет в лучшее время", — сказал защитник Интера.

"Следующий золотой мяч должен быть его"

Отметим, что в прошлом году в голосовании за лучшего футболиста в мире Неймар занял третье место.

Последние 9 лет Золотой мяч между собой разыгрывают Криштиану Роналду и Лионель Месси.