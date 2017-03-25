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Защитник Ювентуса Андреа Барцальи покинул расположение сборной Италии по личным причинам.

В пятницу центральный защитник полностью отыграл отборочный матч Чемпионата мира против Албании, который завершился победой итальянцев 2:0.

Как сообщает Sky Sport Italia, в субботу Барцальи было позволено покинуть расположение национальной команды по личным причинам.

Следующий матч сборная Италии проведет во вторник 28 марта против Нидерландов, который будет носить товарищеский характер.