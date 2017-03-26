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Нападающий Андерлехта Лукаш Теодорчик, видимо, станет полноценным игроком бельгийского клуба.

Форвард Динамо Лукаш Теодорчик, выступающий на правах аренды в Андерлехте, прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

"Похоже, что Андерлехту удалось достичь соглашения с Динамо по поводу моего выкупа. В течение нескольких дней все станет известно. Я чувствую поддержку, как со стороны бельгийского клуба, так и со стороны главного тренера Рене Вайлера", — цитирует Теодорчика Polsatsport.pl.

"Со временем я хочу попробовать свои силы в АПЛ или Бундеслиге, но не хочу забегать вперед".

Сообщается, что сумма трансфера может составить около пяти миллионов евро.

Теодорчик в этом сезоне стал лидером Андерлехта и забил 28 голов во всех турнирах.