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Нападающий Челси Диего Коста заявил, что готов рассмотреть предложение о переезде во Францию, если в будущем возникнет такая возможность.

В последнее время Косту часто связывают с трансфером из Челси. В зимнее трансферное окно интерес к форварду проявляли клубу китайской Суперлиги, но лондонцы отказались продавать своего футболиста.

Сейчас Диего прокомментировал свой возможный переход в одну из команд Лиги 1.

"Я очень счастлив в Челси, но в футболе может произойти все, если нам нужно будет что-то менять, то Франция — место, где я никогда не был и не играл там, так что почему бы и нет?", — цитирует футболиста Telefoot.

"Это правда, что у Марселя сейчас хороший проект и он развивается".

"Все знают, что ПСЖ — уважаемая в Европе команда. Также Монако имеет отличный проект и хороших футболистов".

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за Челси 26 матчей в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.