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Бывший главный тренер Интера Роберто Манчини считает, что итальянские менеджеры — величайшие тактики в мире.

После того, как Манчини покинул пост главного тренера Интера, итальянец и по сей день остается безработный. Ранее менеджер возглавлял Манчестер Сити, с которым наставник выигрывал титул чемпиона Англии.

"Думаю, в Англии титулы почти всегда выигрывают иностранные тренеры, именно поэтому им отдается предпочтение", — цитирует Манчини Sunday Post.

"Разумеется, что для понимая британского стиля игры, а также образа жизни игроков требуется время. Но результат получается качественным".

"Конечно, я считаю, что Италия производит величайших тренеров. Антонио Конте хорошо справляется с Челси, хотя, надо признать, что он получил очень сильную команду".

"После меня, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери Конте может стать четвертым итальянским тренером, который выиграет чемпионат Англии".

Напомним, что после 28 туров чемпионата Англии Челси занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.