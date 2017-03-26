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Известный итальянский футболист Андреа Пирло не видит в современном футболе игрока, похожего на себя.

Сейчас Пирло играет в американской MLS, где защищает цвета Нью-Йорк Сити. Ранее он выступал за Милан, Ювентус, Интер и другие итальянские клубы.

"Многие люди сравнивают меня с Верратти, и этот футболист мне действительно нравится, однако я считаю, что у нас совершенно различный стиль игры", — сказал Пирло в интервью Corriere dello Sport.

"Честно говоря, я не видел ни одного футболиста, похожего на меня".

"Есть много талантливых полузащитников, однако я не вижу такого же плеймейкера, каким являюсь я", — добавил футболист.