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Македонский полузащитник Динамо З Ариян Адеми должен был пропустить 4 года из-за дисквалификации.

Спортивный трибунал CAS принял решение сократить дисквалификацию македонского полузащитника Динамо Загреб Арияна Адеми с четырех лет до двух.

У 25-летнего футболиста была обнаружена положительная допинг-проба после матча Лиги чемпионов против Арсенала в сентябре 2015 года.

В докладе CAS сообщается, что запрещенное вещество попало в организм игрока во время лечения и употребления препарата, помогающему в восстановлении. Таким образом, уже в следующем сезоне Адеми сможет вернуться на поле.