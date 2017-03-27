Спортивный трибунал CAS принял решение сократить дисквалификацию македонского полузащитника Динамо Загреб Арияна Адеми с четырех лет до двух. 

У 25-летнего футболиста была обнаружена положительная допинг-проба после матча Лиги чемпионов против Арсенала в сентябре 2015 года. 

В докладе CAS сообщается, что запрещенное вещество попало в организм игрока во время лечения и употребления препарата, помогающему в восстановлении. Таким образом, уже в следующем сезоне Адеми сможет вернуться на поле. 