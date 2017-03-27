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В матче мексиканских команд состоялся эпизод, который соответствует всем канонам честной игры.

Товарищеский матч между Америкой и Морелией запомнился благородным поведением форварда гостей Луиса Габриэля Рея.

Когда Америка вела в счете, арбитр назначил в ворота клуба пенальти за якобы игру рукой. Нападающий Морелии Рей подошел к судье и сообщил, что видел эпизод и там не было игры рукой. В итоге судья отменил решение.

В итоге, Морелия потеряла шанс сравнять счет, а Америка до конца матча забила еще один гол и победила со счетом 2:0.

Ранее в чемпионате Германии полузащитник Боруссии Хофманн также попросил судью не назначать штрафной в ворота соперника.