В матче мексиканских команд состоялся эпизод, который соответствует всем канонам честной игры.
Рей попросил не ставить пенальти, vavel.com
27 марта 2017, 18:39
Товарищеский матч между Америкой и Морелией запомнился благородным поведением форварда гостей Луиса Габриэля Рея.
Когда Америка вела в счете, арбитр назначил в ворота клуба пенальти за якобы игру рукой. Нападающий Морелии Рей подошел к судье и сообщил, что видел эпизод и там не было игры рукой. В итоге судья отменил решение.
В итоге, Морелия потеряла шанс сравнять счет, а Америка до конца матча забила еще один гол и победила со счетом 2:0.
Ранее в чемпионате Германии полузащитник Боруссии Хофманн также попросил судью не назначать штрафной в ворота соперника.