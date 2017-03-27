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Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо является самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе.

France Football изучил доходы футбольных тренеров и составил список самых высокооплачиваемых тренеров сезона.

При подсчете учитывались не только заработная плата и бонусы тренеров, но и их доходы от рекламных контрактов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров 2016/17:

1. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) - 28 млн. евро

2. Марчело Липпи (сборная Китая) — 23,5 млн. евро

3. Лоран Блан (экс-ПСЖ) — 20 млн. евро

4. Карло Анчелотти (Бавария) – 15,8 млн. евро

5. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 14,5 млн. евро

Список самых высокооплачиваемых футболистов возглавил другой португалец — Криштиану Роналду.