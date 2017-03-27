Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо является самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе.
Жозе Моуриньо, Getty Images
27 марта 2017, 21:42
France Football изучил доходы футбольных тренеров и составил список самых высокооплачиваемых тренеров сезона.
При подсчете учитывались не только заработная плата и бонусы тренеров, но и их доходы от рекламных контрактов.
Топ-5 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров 2016/17:
1. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) - 28 млн. евро
2. Марчело Липпи (сборная Китая) — 23,5 млн. евро
3. Лоран Блан (экс-ПСЖ) — 20 млн. евро
4. Карло Анчелотти (Бавария) – 15,8 млн. евро
5. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 14,5 млн. евро
Список самых высокооплачиваемых футболистов возглавил другой португалец — Криштиану Роналду.