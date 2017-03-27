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Полузащитник пражской Спарты до конца сезона не успеет восстановиться от серии травм, которая началась в сентябре.

Легенда чешского футбола Томаш Росицки пропустит остаток сезона из-за травмы ахиллового сухожилия. Об этом сообщает официальный твиттер пражской Спарты.

Проблемы игрока начались еще в сентябре, когда Росицки порвал связки и восстанавливался полгода. После этого чех вернулся к тренировкам 2 марта, но уже на следующий день травмировал ахилл.

Таким образом, в текущем сезоне Росицки провел на поле всего 19 минут. Игрок вышел на замену в матч с Младой-Болеслав, после чего больше не появлялся на поле из-за травм.