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На Хункоу футбол стэдиум произошло возгорание, но обошлось без человеческих жертв.

Пожар на стадионе Шанхай Шеньхуа случился сегодня, 28 марта. Возгорание было ликвидировано утром, сообщают городские власти Шанхая. Также в своем микроблоге они уточняют, что расследование причин возгорания все еще продолжается.

Новостное агентство Xinhua утверждает, что огонь не повредил трибуны или поле.

Несмотря на то, что за Шанхай Шеньхуа выступают Карлос Тевес, Демба Ба, Обафеми Мартинс и Фредди Гуарин, команда вылетела из азиатской Лиги чемпионов.

Реакция болельщиков команды на пожар получилась довольно своеобразной.

"Слава Богу, нет человеческих жертв. Ну а эмблема Шеньхуа лучше бы сгорела дотла", — написал один из пользователей в соцсети Weibo.

Некоторые китайцы верят, что пожар может стать хорошим предзнаменованием для национальной сборной, которая на прошлой неделе обыграла Южную Корею в отборе на ЧМ-2018.

"Огонь потушен, эмблема невредима. Это должно значить, что сборная Китая возродится из пепла".