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Маталлист 1925 запустил онлайн продажу билетов на своем сайте.

В кассы стадиона Металлист поступили в продажу билеты на перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины среди аматорских команд, в котором Металлист 1925 будет принимать другую харьковскую команду — Солли Плюс.

Поединок состоится на стадионе Металлист в среду, 5-го апреля, и начнется в 19:25.

Также отныне приобрести билет на матч можно круглосуточно, не выходя из дома и из любой точки мира на странице metalist1925.club. После этого нужно всего лишь распечатать билет на принтере и предъявить его стюардам перед турникетами, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что в УПЛ лишь Шахтер, Динамо, Заря и Днепр могут похвастаться продажей билетов онлайн.