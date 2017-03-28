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Сборная Украины до 18 лет одержала победу в турнире Кубок Федерации, который проходил в Латвии.

Судьба турнира решилась в матче между Украиной и Латвией. Подопечные Александра Петракова смогли минимально победить в этой встрече (1:0), и выиграть турнир.

По итогам соревнования "сине-желтые" заняли первое место в группе, имея в своем активе 7 очков. Второе место заняла Норвегия, третья ступенька за Македонией, а Литвия расположилась на последнем месте.

Напомним, что молодежной команде Украины осенью предстоит отбор на Чемпионат Европы 2018 года.