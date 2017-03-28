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Официальный сайт УЕФА привел статистические данные, которые подтверждают силу обороны Ювентуса, Баварии и Манчестер Юнайтед в 2017 году.

Методика определения лучшей защиты по версии УЕФА прозрачна – соотношение пропущенных голов к количеству матчей.

Возглавляет рейтинг Ювентус. Далеко не всегда в новом году на поле выходило знаменитое туринское трио Леонардо Бонуччи – Андреа Барцальи – Джорджо Кьеллини, но это не помешало подопечным Аллегри пропускать очень мало. В среднем Старая Синьора пропускает лишь 0,41 гол за матч.

На втором месте расположилась Бавария. Во многом благодаря слаженной игре в обороне мюнхенцы смогли убить интригу в борьбе за чемпионство. Сейчас команда Карло Анчелотти на 13 очков опережает Лейпциг. Это не удивительно, учитывая, что в среднем Бавария пропускает 0,44 гола/матч.

Главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо часто критикуют за излишне защитный стиль игры. Тем не менее, команда особенного пропускает действительно мало – 0,5 гола/матч.

Рейтинг самых надежных оборон Европы:

1. Ювентус, Италия: 0,41 гол/матч (5 голов/12 игр)

2. Бавария, Германия: 0, 44 (4/9)

3. Манчестер Юнайтед, Англия: 0,5 (4/8)

4. Монако, Франция: 0,54 (6/11)

4. ПСЖ, Франция: 0, 54 (6/11)

6. Эвертон, Англия: 0,7 (7/10)

7. Рома, Италия: 0,72 (8/11)

7. Сент-Этьенн, Франция: 0,72 (8/11)

9. Барселона, Испания: 0,75 (9/12)

9. Атлетико, Испания: 0,75 (9/12)

9. Вильярреал, Испания: 0,75 (9/12)