Официальный сайт УЕФА привел статистические данные, которые подтверждают силу обороны Ювентуса, Баварии и Манчестер Юнайтед в 2017 году.
Джанлуиджи Буффон, Леонардо бонуччи, Джорджо кьеллини, Андреа Барцальи, getty images
28 марта 2017, 14:05
Методика определения лучшей защиты по версии УЕФА прозрачна – соотношение пропущенных голов к количеству матчей.
Возглавляет рейтинг Ювентус. Далеко не всегда в новом году на поле выходило знаменитое туринское трио Леонардо Бонуччи – Андреа Барцальи – Джорджо Кьеллини, но это не помешало подопечным Аллегри пропускать очень мало. В среднем Старая Синьора пропускает лишь 0,41 гол за матч.
На втором месте расположилась Бавария. Во многом благодаря слаженной игре в обороне мюнхенцы смогли убить интригу в борьбе за чемпионство. Сейчас команда Карло Анчелотти на 13 очков опережает Лейпциг. Это не удивительно, учитывая, что в среднем Бавария пропускает 0,44 гола/матч.
Главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо часто критикуют за излишне защитный стиль игры. Тем не менее, команда особенного пропускает действительно мало – 0,5 гола/матч.
Рейтинг самых надежных оборон Европы:
1. Ювентус, Италия: 0,41 гол/матч (5 голов/12 игр)
2. Бавария, Германия: 0, 44 (4/9)
3. Манчестер Юнайтед, Англия: 0,5 (4/8)
4. Монако, Франция: 0,54 (6/11)
4. ПСЖ, Франция: 0, 54 (6/11)
6. Эвертон, Англия: 0,7 (7/10)
7. Рома, Италия: 0,72 (8/11)
7. Сент-Этьенн, Франция: 0,72 (8/11)
9. Барселона, Испания: 0,75 (9/12)
9. Атлетико, Испания: 0,75 (9/12)
9. Вильярреал, Испания: 0,75 (9/12)