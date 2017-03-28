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Матч молодежных сборных Южной Кореи и Замбии омрачился жестким столкновением соперников.

Поединок между молодежными сборными Южной Кореи и Замбии запомнился жутким столкновением корейского защитника Джонг Тока с соперником. Во время прыжка кореец ударился головой о плечо оппонента и рухнул на землю.

Джонг Ток сразу потерял сознание, но на выручку пришли другие участники матча. Несмотря на свой юный возраст, футболисты быстро сориентировались и оказали первую помощь потерявшему сознание футболисту.

В последствии врачи провели все необходимые процедуры и увезли футболиста за пределы поля.

Стоит отметить, что ранее похожую травму получил форвард Атлетико Фернандо Торрес.