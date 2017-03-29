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В поединке между сборными Франции и Испании главный арбитр матча отменил гол нападающего французов Антуана Гризманна после просмотра видеоповтора.

Матч между Францией и Испанией обслуживал Феликс Цвайер.

Во втором тайме, при счете 0:0 французы сумели забить гол, который судья сначала засчитал, но спустя 20 секунд видеоассистент сообщил Цвайеру, что мяч был забить из положения вне игры, и главный арбитр встречи отменил взятие ворот.

Повтор этого эпизода можно посмотреть ниже:

Отметим, что встреча закончилась победой сборной Испании (2:0).