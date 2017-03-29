Вратарь команды из второго чемпионата Алжира Ламара Диаф отличился курьезным автоголом.
Ламара Диаф, the sun
29 марта 2017, 12:05
Даиф защищал ворота своей команды АСО Шлеф в поединке против МС Эль Эулмы.
При счете 1:0 в пользу АСО Шлеф Ламара 1:0 неудачно выбил мяч в голову соперника, после чего снаряд полетел прямо в ворота. В отчаянии голкипер помчался за мячом, но положение стало только хуже. Даиф догнал мяч уже прямо у своих ворот, когда тот отскочил от перекладины, и уронил его прямо в ворота.
Видео этого эпизода можно посмотреть ниже:
Отметим, что тот поединок закончился вничью 1:1.