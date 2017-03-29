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Вратарь команды из второго чемпионата Алжира Ламара Диаф отличился курьезным автоголом.

Даиф защищал ворота своей команды АСО Шлеф в поединке против МС Эль Эулмы.

При счете 1:0 в пользу АСО Шлеф Ламара 1:0 неудачно выбил мяч в голову соперника, после чего снаряд полетел прямо в ворота. В отчаянии голкипер помчался за мячом, но положение стало только хуже. Даиф догнал мяч уже прямо у своих ворот, когда тот отскочил от перекладины, и уронил его прямо в ворота.

Видео этого эпизода можно посмотреть ниже:



Отметим, что тот поединок закончился вничью 1:1.

