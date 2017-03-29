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Польский форвард киевского Динамо Лукаш Теодорчик подпишет личный контракт с бельгийским клубом.

Форвард киевлян Лукаш Теодорчик, выступающий за бельгийский Андерлехт на правах аренды, согласовал контракт с бельгийским клубом на постоянной основе. Об этом сообщает anderlecht-online.be со ссылкой на свои источники в клубе.

Сообщается, что сегодня, 29 марта, Теодоричик встретится с руководством Андерлехта и подпишет полноценный контракт. Соглашение будет рассчитано на три или четыре года. В самое ближайшее время брюссельский клуб перечислит киевскому Динамо деньги за трансфер поляка, сумма составит около пяти миллонов евро.

Теодорчик в этом сезоне стал лидером Андерлехта и забил 28 голов во всех турнирах.