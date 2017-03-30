Другое

Полузащитника сборной Кении Клифтона Михесо заставили расторгнуть контракт с южноафриканским Голден Эрроуз под угрозой оружия.

Международный профсоюз футболистов объявил, что кениец Клифтон Михесо обратился в ФИФА с жалобой на свой бывший клуб Голден Эрроу из Дурбана, выступающий в высшем дивизионе чемпионата ЮАР, который не только задолжал игроку 22 тысячи долларов, но и силой заставил его расторгнуть контракт.

Как сообщил адвокат Михесо, в начале года его клиент вел переговоры с президентом Золотых Стрел о погашении задолженности по зарплате, и когда эти переговоры зашли в тупик, в кабинет вошли вооруженные люди и заставили полузащитника, проведшего в нынешнем сезоне 11 матчей, подписать документы о разрыве контракта.

Руководство Голден Эрроуз поспешило заявить, что ничего не знает об указанном инциденте.