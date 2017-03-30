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Во время пресс-конференции полузащитника Бастиана Швайнштайгера в качестве нового игрока Чикаго Файр американский журналист спросил у немца, сможет ли он помочь команде попасть на чемпионат мира.

Очередное подтверждение тому, что американцы ничего не смыслят в футболе (который именуют соккером) пришло из-за океана. Мировой интернет облетела видеозапись с пресс-конференции Бастиана Швайнштайгера, где звездного немца сумели поставить в тупик всего одним вопросом.

"Сначала спрошу у вас, а затем этот же вопрос хочу задать тренеру – теперь, когда вы присоединились к Чикаго Файр, можем ли мы рассчитывать на то, что команда пробьется на чемпионат мира?", — спросил журналист.

После этого Бастиан долго не мог понять, что происходит, думая, что он неверно расслышал вопрос или же неправильно интерпретировал слова журналиста. После подсказки Швайни все же осознал, что к чему, но журналист, слегка перефразировав вопрос, вновь спросил про чемпионат мира.

Прервал сей неловкий момент генеральный менеджер Чикаго Нельсон Родригес, который объяснил представителям прессы, что Файр – это клуб, и принимать участия в чемпионате мира он не может.