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Экс-форвард Динамо Лукаш Теодорчик подписал контракт с Андерлехтом.

Как сообщил официальный сайт Андерлехта, бельгийский клуб уладил все вопросы относительно выкупа у Динамо контракта Лукаша Теодорчика.

Арендованный летом у чемпиона Украины польский форвард в 40 матчах за Андерлехт во всех турнирах забил 28 мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

По словам президента Динамо Игоря Суркиса, вопрос о будущем Теодорчика должен был решиться до 1 июня, однако Андерлехт не стал дожидаться дэдлайна.