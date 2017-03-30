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Лукаш Теодорчик доволен тем, что сможет продолжить карьеру в Андерлехте.

И руководство Андерлехта, и сам Лукаш Теодорчик очень довольны тем, что польского форварда удалось выкупить у Динамо. Контракт, который подписал нападающий с бельгийским грандом, рассчитан на три года. Финансовые подробности не разглашаются.

"Теодорчик очень органично вписался в наш коллектив, — заявил спортивный директор Андерлехта Герман Ван Хольсбеек. — С самого первого дня Лукаш использует 100 процентов своего колоссального потенциала на благо команды. Я бесконечно счастлив, что теперь он наш футболист, и, надеюсь, останется с нами надолго".

"Андерлехт — это на данный момент высшая точка моей карьеры, — признался сам Теодорчик. — Скажу честно: еще нигде я не чувствовал себя так комфортно, как здесь! Постараюсь отблагодарить болельщиков и ребят за ту атмосферу, которую они мне создали".