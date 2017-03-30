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Юношеская сборная Украины U-17 во второй корзине жеребьевки Евро-2017.

Юношеская сборная Украины U-17 добыла путевку на чемпионат Европы. Исход встречи с юношеской сборной Австрии решил гол, который был забит в компенсированное время.

Как информирует сайт УЕФА, украинцы попали во вторую корзину перед жеребьевкой финальной части чемпионата Европы-2017. Вместе со сборной Украины во второй корзине будут команды Боснии и Герцеговины, Венгрии, Италии, Норвегии, Сербии, Турции и Фарерских островов.

В первую корзину попали сборные Хорватии, Англии, Германии, Ирландии, Испании, Нидерландов, Франции и Шотландии.

Отметим, что жеребьевка состоится 3 апреля, а сам турнир состоится в Хорватии с 3 по 19 мая.