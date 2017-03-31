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Сборная Украины предварительно была определена в группу B Лиги наций.

В сентябре 2018 года состоятся первые матчи Лиги наций УЕФА, в рамках которой 55 европейских сборных поведут борьбу в четырех дивизионах.

Официальный сайт УЕФА опубликовал предварительный состав групп на первом этапе. Если определять состав дивизионов Лиги наций будет нынешний рейтинг УЕФА для национальных команд, то сборная Украины попадает в группу B, где сыграет с Россией, Турцией, Ирландией, Австрией, Швецией, Словакией, Уэльсом, Нидерландами, Северной Ирландией, Чехией, Турцией и Венгрией.

Также стоит отметить, что Россия и Украина могут попасть в одну лигу, но не в одну группу. То же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения Исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьевки.

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Официальный состав групп будет объявлен только по окончании европейской квалификации в ноябре.