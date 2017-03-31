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Холдинг City Football Group пополнится пятым футбольным клубом.

Уругвайский клуб Атлетико Торке в ближайшие дни может стать частью City Football Group. Владелец группы футбольных клубов шейх Мансур стремится к расширению своей футбольной империи и очередным шагом станет клуб на еще одном континенте.

Напомним, что помимо Манчестер Сити в альянс входят Нью-Йорк Сити из США, австралийский Мельбург и японская Йокогама.

Клуб из Монтевидео будет самым маленьким из всего объединения. На текущий момент команда выступает во втором по силе дивизионе Уругвая и не имеет в своем активе каких-либо трофеев.